Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Banaz köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen Pir Sultan Abdal 29. Kültür Etkinlikleri, 2 Temmuz 1993'teki Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Muharrem Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, mevki ve makamlarını dışarıda bırakarak iki gün boyunca Pir'in huzurunda olacaklarını söyledi.

Birlikte can olacaklarını aktaran Yılmaz, "Pir Sultan Abdal'ın 500 yıl önce bu topraklarda yapmış olduğu mücadeleyi görünce o deyişlerini, sözlerini oradaki duruşuna baktığımızda nasıl bir mücadele yaptığını görüyoruz. Biz bugün, 500 yıl sonra da olsa Pir Sultan Abdal'ımızı yaşadığımız, nefes aldığımız her gün mutlaka anacağız. Bizim için çok önemli bir büyüğümüz, ulumuz. Onun için önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Pir Sultan Abdal'ın Alevilerin kendi aralarındaki kargaşaları görseydi çok üzüleceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Onun için bizler birbirimize karşı biraz daha sakin, sabırlı, biraz daha dikkatli olmalıyız. Kendi içimizde birliğimizi sağlamaya çok ihtiyacımız var. Eğer bunu sağlayamazsak bugün rüzgarın savurduğu gibi bir taraftan bir tarafa gidiyoruz, elimizdeki değerleri ciddi anlamda kaybettik. Hatalarımızı, kusurlarımızı görelim. Eleştirilerimizi kendi içimizde yaparken dışarıya karşı da birliğimizi, beraberliğimizi sağlayalım."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da Madımak ve Kerbela'nın acısının hiç sönmeyeceğini vurgulayarak "Alevi kurumları olarak tam da bugün bir arada olmanın zamanıdır." dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ise Eski Madımak Oteli'nin müze olmasını istediklerini kaydederek "Oranın utanç müzesi olması için yıllarca mücadele vereceğiz. Biz İmam Hüseyin'in mirasını devam ettirmek için buradayız. Pir'imiz de onun yolundan giderek serini verdi. Biz asla onun inancından bilincinden, direncinden, mücadelesinden vazgeçmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, semah gösterileri de sunuldu. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin olduğu yeri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, yarın sona erecek.