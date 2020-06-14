Pınarhisar doğal gaza kavuşuyor
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Pınarhisar doğal gaza kavuşuyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığı bölgede incelemede bulundu.

Pınarhisar doğal gaza kavuşuyor
14.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:20

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığı bölgede incelemede bulundu.

Çalışmaları inceleyen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, burada yaptığı konuşmada, GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğünün yatırımları kapsamında ilçeye doğal gaz getirildiğini söyledi.

Doğal gaz ana şebekesi kazı çalışmalarının ilk kazmasının vurulduğunu ifade eden Talay, çalışmaların 2022 yılında yüzde 90 seviyesinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Doğal gaza geçişle birlikte temiz bir havaya da kavuşacaklarını dile getiren Talay, çalışmanın tüm ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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