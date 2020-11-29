Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor

29.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:13
Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tohum satış bayilerine yerli ve milli domates, salatalık, biber, patlıcan tohumlarının tanıtımı yapılıyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tohum satış bayilerine yerli ve milli domates, salatalık, biber, patlıcan tohumlarının tanıtımı yapılıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda hibrit sebze tohumu üretiminde tohum ihtiyacının çok büyük kısmının yurt dışından temin edildiği, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yazlık sebze tohumlarında üretimin büyük kısmında yerli tohumu kullanılır hale gelindiği bildirildi. Açıklamada, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında 3 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolde yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesine yönelik proje yürütülmesi, sonuçlandırılması ve sonucunda elde edilecek çıktıların kullanılması için ortak çalışma yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu proje TİGEM'e bağlı Antalya Boztepe işletmesinde yürütülmekte olup, domates, hıyar, biber, patlıcan ve kavun tohumları üretilmektedir. Protokol kapsamında üretimi yapılan sebze tohum çeşitleri piyasada satışa sunulmuştur" denildi.

Açıklamada ayıca, "Pınarhisar ilçemizde proje örnek alınarak Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve TİGEM yetkilileri ile Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Süleyman Korkut tarafından ilçedeki tohum satış bayilerine yerli tohumların tanıtımı yapılmaya başlandı. Yerli ve milli özellik taşıyan çeşitlerin ülkemiz tarımına ve milletimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor
Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı
Milli buğday ve arpa tohumu emimi yapıldı
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı
Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu
Bafra'da yerli atalık tohum toprakla buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

Türk doğal taşları Vietnam'a sanaldan ulaşacak - EkonomiBakan Pakdemirli: "Yıllık 5,2 milyar liralık tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedefliyoruz" - EkonomiOrdu'da rahvan yarış atlarına mikroçipli takip - EkonomiKeçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı - EkonomiPınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor - EkonomiSon dakika haberi... TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: "NACE kodumuzun oluşturulması için bu mücadeleyi yapıyoruz" - EkonomiSokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi - HaberlerÇok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı - EkonomiKoronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor - Ekonomi13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - HaberlerSon dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz" - EkonomiSon dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. - EkonomiSon Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli... - EkonomiSon dakika haber: Pandemi, katlanabilir ve işlevsel mobilyalara ilgiyi artırdı - Ekonomi
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ariana Grande Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:25:49. #1.14#
title