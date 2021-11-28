Pınarhisar'da Millet Bahçesi yapılacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar'a Millet Bahçesi'nin yapılacağını bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ni kente kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Millet Bahçesi projesinin hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'ye sunulduğunu aktaran Talay, Millet Bahçesi'nin ihale aşamasına geldiğini kaydetti.

İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, biyolojik gölet, millet kıraathanesi, sokak sporu ve çocuk oyun alanları, çardaklar, çim amfi ile konser alanının yer alacağını dile getiren Talay, "Millet bahçesi projemiz ilçemize ciddi bir değer katacak. Millet bahçemiz için birçok zengin içeriğiyle vaziyet planımız son şeklini aldı. İlçemize değer katmak için vermiş olduğumuz mücadele desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun 2022 yılı içinde millet bahçesi projemizi hemşerilerimizin desteği ile ilçemize kazandırarak ilçemizde yaşam konforunu arttıracağız."şeklinde konuştu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet