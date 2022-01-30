Pınarhisar'da güneş enerjisi santrali yapımı başladı

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 800 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali inşaatının başladığını bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ı yenilenebilir enerji ile tanıştıracaklarını söyledi.

Santralin arıtma tesisi yanına kurulmaya başlandığını ifade eden Talay, projeyi 2 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Santral ile belediyenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını aktaran Talay, şöyle konuştu:

"İhtiyaç fazlası elektrik üretimini katma değer olarak belediyemize kazandıracak örnek bir proje için çalışmalarımız başladı. Mart ayının ilk haftasında projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. 800 kilovat olarak tasarladığımız projemizin yatırım bedeli yaklaşık 7 milyon 850 bin lira olarak gerçekleşecek. Bu yatırım ile 4 yıl gibi bir sürede elde edeceğimiz elektrik finansman getirisi ile projemiz kendi kendini karşılayacak. Daha sonrasında belediyemize düzenli bir şekilde aylık 250 bin lira civarında aylık getiri sağlayarak ilçemizin gelişimi için hazırladığımız projelere ekonomik katkı sağlayacak. Pınarhisar'ımızı yenilenebilir enerji ile tanıştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum."