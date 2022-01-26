Pınarhisar'da evde çıkan yangında hasar oluştu - Haberler
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Pınarhisar'da evde çıkan yangında hasar oluştu

Pınarhisar'da evde çıkan yangında hasar oluştu

Pınarhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınarhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayırdere köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evin bir bölümünde hasar oluştu.

Belediye Başkan Vekili Yusuf Gezer, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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