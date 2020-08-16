Pınarhisar'da aşevi açıldı Pınarhisar Belediyesince aşevi açıldı.

Pınarhisar Belediyesince aşevi açıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere, aşevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aşevinde ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 kişiye hizmet vereceğini ifade eden Talay, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerini anlatan Talay, vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Talay, "En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana dokunmayan hiçbir yatırım muvaffak olamaz. Bizde ilçemizde muhtaçları gözetmek, onların yaşamlarını idame etmelerini sağlamak amacıyla günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak için aşevi yaptık. Burada, ilçemizde tespit ettiğimiz yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aşevimiz ilçemize, vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA