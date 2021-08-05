Pınarhisar'da altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek
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Pınarhisar'da altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede geniş çaplı altyapı çalışması gerçekleştirileceğini söyledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede geniş çaplı altyapı çalışması gerçekleştirileceğini söyledi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve firma yetkilileri ile toplantı yaparak uygulanacak proje alanının yer teslimini yaptıklarını belirtti.

Pınarhisar için tarihi bir adım attıklarını ifade eden Talay, ilçenin en büyük ve hayati altyapı sorununu ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Çalışmaların eylül ayında başlayacağını aktaran Talay, şöyle konuştu:

"61 bin metre içme suyu hattı, 14 bin metre kanalizasyon hattı, 8 bin metre yağmursuyu ishale hattı, 2 bin 500 ve bin 500 ton olmak üzere iki tane toplam 4 bin tonluk depo, bilgisayarlı otomasyon prensibi ile çalışan takip sistemi yapılacak. 33 milyon 227 bin 700 lira tutarında yüzde 50 hibeli altyapı projemizi başlatarak Pınarhisar'ımızın geleceğini imar etmeye devam ediyoruz. İlçemizde kanalizasyon tıkanıklarının, yağmurlarda vatandaşımızın çektiği sıkıntılar, içme suyu hattımızdaki patlaklar ve yaşanan su kaçaklarına bağlı israfı önleyerek doğal kaynaklarımızı korumuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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