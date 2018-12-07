Pınarhisar'da 3 Bin Adet Lavanta Dikildi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 5 dekar alanda 3 bin 188 adet lavanta fidesi dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün teknik katkılarıyla gerçekleştirilen "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" ile Pınarhisar Kurudere köyünde bulunan 5 dekar alanda 3 bin 188 adet Lavandula Angustifolia çeşidi lavanta fidesi dikildi.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, birim alandan yüksek gelir sağlayan alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek ve sanayi sektörüne hammadde temin etmek amacıyla gerçekleştirilen Lavanta Yetiştiriciliği Projemizin başarı ile sonuçlanacağını umuyoruz" denildi. - KIRKLARELİ