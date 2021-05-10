Pınarhisar Belediyesi esnafa nakdi destek verecek

Pınarhisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle faaliyetlerine geçici süre ara verilen esnafa nakdi destek verileceğini açıkladı.

Pınarhisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle faaliyetlerine geçici süre ara verilen esnafa nakdi destek verileceğini açıkladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, geçici süre ile faaliyetlerine ara verilen esnafa nakdi ve kira desteği verileceğini bildirdi.

Esnafların Kovid-19 dolayısıyla zor günler geçirdiğini aktaran Talay, esnafların her zaman yanında olduklarını belirtti.

İlçede kuaförlere 1000'er lira nakdi destek verileceğini kaydeden Talay, belediye dükkanlarındaki kiracılardan ise 1 haziran tarihine kadar kira alınmayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop