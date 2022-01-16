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Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediyeye hizmet araçlarına vidanjör eklediklerini belirtti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediyeye hizmet araçlarına vidanjör eklediklerini belirtti.

Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyeye hizmet araçlarına 8 tonluk vidanjör eklediklerini ifade eden Talay, teknolojik gelişmelere uygun kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Belediye araç filosuna bugüne kadar 20 yeni araç eklediklerini dile getiren Talay, "Araç filomuz büyüyor. İlçemizde yaşanan kanalizasyon ve kanal sorunlarına daha hızlı ve verimli bir şekilde çözüme ulaştırmak 8 tonluk yerli ve milli kaynaklar ile üretilen V8000 marka vidanjörü kendi öz kaynaklarımız ile belediyemiz bünyesine kazandırdık. Alt yapı çalışmalarımız ile ilçemizin kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarını yenilerken ileride oluşacak herhangi bir sorunlarla ilgili ani müdahale ve hızlı çözüm için müdahale araçlarımızı da Pınarhisarımıza kazandırmak için gayret ediyoruz. Yeni aracımız ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediyeye hizmet araçlarına vidanjör eklediklerini belirtti.

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