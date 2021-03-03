Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, esnafı ziyaret etti

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci dolayısıyla işletmelerini açan esnafa 20 kilogram şeker ile çay dağıttı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci dolayısıyla işletmelerini açan esnafa 20 kilogram şeker ile çay dağıttı.

Talay, kahvehane ve kafe gibi işletmeleri ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Talay, salgının mücadele ile aşılacağına inandığını kaydetti.

Talay, ziyaret ettiği esnafa çay ve şeker hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran