Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor
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Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

PKK'lı teröristler, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi katletti. Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı ise aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, ziyaret ettikleri şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti.

"Her saat kalbimdeler"

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Şeyhmus Yavuz (81), AA muhabirine, o dönem kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını anlattı.

Akşam saatlerinde teröristlerin köye saldırdığını kaydeden Yavuz, "Çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüler. Hepsi benim akrabam. Evimden 17 şehit verdik. Bu acı unutulmaz, unutulur mu hiç? Her saat kalbimdeler. Onları öldürenlere insan demiyorum. Terördür, terör her şeyi yapıyor." dedi.

"PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti"

Hatice Turan Kandemir de terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Pınarcık katliamı aslında bütün dünyaya PKK terör örgütünün nasıl kalleş, acımasız olduğunun ve bölgede nasıl yaralar açtığının büyük bir kanıtıdır. Savaşlarda bile çocuk ve kadınlara dokunulmadığını biliyoruz ama Pınarcık katliamında PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti. Üzerinden 34 sene geçti. Yakınları ilk günkü gibi acılarını yaşıyor. PKK terör örgütünün yüzünü bütün dünya görsün."

Kandemir, son zamanlarda hem yurt içi hem de dışında başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla terör örgütüne göz açtırmadığını vurgulayan Kandemir, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu konuda teşekkür ediyoruz. Bölgemiz gerçekten huzura kavuştu. İnsanlarımız artık tarlalarında, bahçelerinde, köylerinde rahatça yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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