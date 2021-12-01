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Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

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Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mesire Alanı birbirinden güzel sonbahar manzaraları ile görenleri mest ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mesire Alanı birbirinden güzel sonbahar manzaraları ile görenleri mest ediyor.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan, içerisinden Tabakhane Deresi'nin de geçtiği Pınarbaşı Mesire Alanı su ve kuş sesleri, renk cümbüşü oluşturan muhteşem doğası ile Aydınlıların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çeşitli ağaç ve bitki türlerine ev sahipliği yapan mesire alanı Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kimi vatandaşlar spor için yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise oluşturulan alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe bir gün geçiriyor. Fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez yerleri arasında yer alan mesire alanı her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırırken eşsiz doğa güzelliği ile yağlı boya tablolarını andırıyor.

(Murat Uçkaç-İHA)

Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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