Pınarbaşı Panlı Barajı'nda gövde dolgusu sürüyor

Devlet Su İşlerinin (DSİ) Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine yaptığı Panlı Barajı'nda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin hayata geçirdiği yatırımlarla illerin mümbit topraklarının su ile buluşmaya devam ettiği, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği ve derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Barajda depolanacak suyla 6 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden Yıldız, barajın gövde kazıları, dipsavak, enjeksiyon, dolusavak ve yol imalatlarının tamamlandığını kaydetti.

Gövde dolgu imalatlarına devam edildiğini belirten Kaya, "Vana odası ve mekanik imalatlar yapılacak. Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 8,60 milyon metreküp olan Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 565 bin 72 lira katkı sağlanması hedeflenmekte." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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