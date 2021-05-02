Pınarbaşı'nın "Çerkes peyniri" coğrafi işaret aldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla bölgesinde üretilen "Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla bölgesinde üretilen "Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Ocak 2020'de yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Çerkes peynirinin yurt içinde ve dışında daha çok tanıtılması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Uzunluoğlu, peynirin coğrafi işaret tescil aşamalarında, Birleşik Kafkasya Derneği, Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Mitat Şahin ve beraber çalıştığı uzman Birsen Koca ile verimli bir takım çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Peynirin 1850'li yıllarda Kafkasya'dan göç eden Çerkesler tarafından üretilen ve günümüze kadar otantikliğini koruyan geleneksel bir çeşit olduğunu aktaran Uzunluoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzunluoğlu, Pınarbaşı patatesinin de tescil edilmesi için çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin