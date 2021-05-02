Pınarbaşı'nın "Çerkes peyniri" coğrafi işaret aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınarbaşı'nın "Çerkes peyniri" coğrafi işaret aldı

Pınarbaşı'nın 'Çerkes peyniri' coğrafi işaret aldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla bölgesinde üretilen "Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla bölgesinde üretilen "Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Ocak 2020'de yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Çerkes peynirinin yurt içinde ve dışında daha çok tanıtılması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Uzunluoğlu, peynirin coğrafi işaret tescil aşamalarında, Birleşik Kafkasya Derneği, Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Mitat Şahin ve beraber çalıştığı uzman Birsen Koca ile verimli bir takım çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Peynirin 1850'li yıllarda Kafkasya'dan göç eden Çerkesler tarafından üretilen ve günümüze kadar otantikliğini koruyan geleneksel bir çeşit olduğunu aktaran Uzunluoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzunluoğlu, Pınarbaşı patatesinin de tescil edilmesi için çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hakan Altun Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pınarbaşı'nın "Çerkes peyniri" coğrafi işaret aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:03:33. #1.16#

title