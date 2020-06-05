Pınarbaşı'nda evi yanan aileye yardım
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Pınarbaşı'nda evi yanan aileye yardım

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde evi yanan aileye, Türk Kızılay'ı yardım eli uzattı.

Pınarbaşı'nda evi yanan aileye yardım
05.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:42

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde evi yanan aileye, Türk Kızılay'ı yardım eli uzattı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyünde evi yanan Şerafettin Cebeci ile ailesini ziyaret etti. Evi yanan aileye yatak, yorgan, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımında bulunan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, ayrıca aileye başsağlığında bulundu. Yardım hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, "Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Pınarbaşı ilçesi Muratbaşı köyünde evleri yanan Şerafettin Cebeci ve ailesine bugün yatak, yorgan, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımını ulaştırdık. Çıkan yangında Şerafettin Cebeci'nin oğlu vefat etmiş olup aileye başsağlığı diliyoruz. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Hayırseverlerimizin emanetlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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