Pınarbaşı Mahallesine Modern Park

Konyaaltı Belediyesince 715-720 sokak kesişiminde bulunan bin 400 metrekare parkta ağaçlandırma çalışması başlatıldı.



Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, Pınarbaşı Mahallesi 715-720 sokak kesişiminde bulunan park alanını kamulaştırarak mülkiyet sorununun çözüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bin 400 metrekare alanda park yapım çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, ilk olarak taştan örme istinat duvarı ve ahşap çitlerle parkın sınırını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park içerisinde doğal dokuyu da koruduğu vurgulandı.



Engellilere uyumlu yürüme yolları, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve piknik masalarının yer aldığı parkta, ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.



Konyaaltı'nda yeşil dokuyu koruduklarını, yeni meydan ve park çalışmalarıyla geliştirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde de yeni park çalışmasında sona geldiklerini söyledi.



Park alanı içerisindeki ağaçları koruyacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu ağaç yapısına uygun yeni ağaç ve bitkilerle alanı yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.