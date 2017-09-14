Pınarbaşı Mahallesine Modern Park

Konyaaltı Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde park yapımında sona geldi.



Konyaaltı'nın Pınarbaşı Mahallesi 715-720 sokak kesişiminde bulunan park alanını kamulaştırarak mülkiyet sorununu çözen Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde bin 400 metrekare alanda park yapım çalışmalarına başladı. İlk olarak taştan örme istinat duvarı ve ahşap çitlerle parkın sınırını belirleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park içerisinde doğal dokuyu da koruyor. Engellilere uyumlu yürüme yolları, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve piknik masalarının yer aldığı parkta, ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.



Konyaaltı'nda yeşil dokuyu koruduklarını, yeni meydan ve park çalışmalarıyla geliştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde de yeni park çalışmasında sona geldiklerini söyledi. Park alanı içerisindeki ağaçları koruyacaklarını ifade eden Böcek, bu ağaç yapısına uygun yeni ağaç ve bitkilerle alanı yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını bildirdi. - ANTALYA