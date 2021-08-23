Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden Başkan Özcan'a teşekkür

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarını sürdürürken, Pınarbaşı Mahallesi sakinler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarını sürdürürken, Pınarbaşı Mahallesi sakinler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Son olarak Pınarbaşı'nda yol çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik akışının güvenli hale getirilmesi için 1 ve 592 sokakta yol genişletme, bakım, onarım, parke taşı döşeme ve istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetlerine başladı. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden mahalle sakinleri, "Mahallemizde bu bölgelerde aşırı yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Okul servis araçları geçemiyordu. Hastaneye giden araçlar zorluk çekiyordu. Tozdan dolayı da büyük sıkıntı çekiyorduk. Biz belediyeden talep ettik. Onlar da gelip çalışmalara başladı. Yolumuzda genişletme yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yolumuz ferahlamış olacak. İtfaiye, ambulans gibi araçların rahatlıkla kullanabileceği bir yol olacak. Daha önce defalarca yolun yapılması için talepte bulunmuştuk. Kürşat Başkanımıza bir kere dilekçe verdik ve hemen çalışmaları başlattı. Kendisinden Allah razı olsun. Yaşar Hançer isimli mahalle sakinimiz de kendi arazisinden bir buçuk metre genişliğindeki kısmı gönüllü olarak mahallemiz için verdi. O noktada genişletme yapılıyor. Hem başkanımızdan hem de ekiplerinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı