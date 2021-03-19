Pınarbaşı çiftçilerinin yüzü Kayseri Şeker ile güldü
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Pınarbaşı çiftçilerinin yüzü Kayseri Şeker ile güldü

19.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:54
Pınarbaşı çiftçilerinin yüzü Kayseri Şeker ile güldü

Pınarbaşı pancar çiftçileri ekonomik olarak zorlu şartlardan geçtiğimiz bu günlerde girdilerin son derece arttığı piyasa şartlarında Kayseri Şeker'in desteğiyle bir nebze de olsa rahatladı.

Pınarbaşı pancar çiftçileri ekonomik olarak zorlu şartlardan geçtiğimiz bu günlerde girdilerin son derece arttığı piyasa şartlarında Kayseri Şeker'in desteğiyle bir nebze de olsa rahatladı.

Piyasadan çok daha ucuz fiyatlandırılan gübre ve tohumları ekim zamanından önce çiftçilerine teslim eden Pınarbaşı Pancar Bölge Müdürlüğü'ne bölge çiftçileri teşekkür ziyaretinde bulundu. Çiftçiler ziyarette; "2021 yılı ekim sezonunda çiftçilerin ihtiyacı olan gübreler piyasa şartlarından 500 TL daha uyguna kapımıza teslim edilmiştir. Aynı zamanda ekim sezonunda kullanılacak olan şeker pancarı tohumumuz da piyasa şartlarından 80-100 TL arası daha uygun fiyata tarafımıza teslim edilmiştir. Pınarbaşı Pancar Bölge Müdürlüğü 2019 yılında 7.690.181 TL olan pancar parası ödemeleri 2020 yılında A+C pancar bedeli olarak 14.596.087 TL ile rekor kırdığını beyan etmiştir. Başkanımız Hüseyin Akay'a, yönetim kuruluna ve çalışanlarına tüm imkanları ile çiftçisinin her daim yanında olduğu için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Pınarbaşı çiftçilerinin yüzü Kayseri Şeker ile güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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