Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'dan ilçedeki sağlık çalışanlarına kupa

Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi Belediye Başkanı Şenol Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçede fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına isimlerinin yazılı bulunduğu kupa hediye etti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi Belediye Başkanı Şenol Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçede fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına isimlerinin yazılı bulunduğu kupa hediye etti.

Kanyon ve şelaleleriyle ünlü ilçenin belediye başkanı Yaşar, üzerinde Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin fotoğraflarının bulunduğu, "Siz bizler için değerlisiniz" yazan kişiye özel kupaları sağlık sektöründe çalışan 52 kişiye verdi.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına bu süreçte çok önemli görevler düştüğünü aktaran Yaşar, "Bugün binlerce sağlık emekçisi canı pahasına görevi başında. Onlara gönül borcumuz var. Dünya çapında doktorlarımız ve dünyaya örnek olacak şekilde sağlık çalışanlarına sahip çıkan bir halkımız var. İnsanların camdan bakınca bile tedirgin olduğu şu dönemde hastanelerde canla başla bu virüsün üstesinden gelmek için çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürler." dedi.

İlçede sağlık sektöründe görev yapan güvenlik görevlisinden doktoruna kadar herkese küçük bir hediye verdiklerini belirten Yaşar, "Gösterdiğiniz özveri, fedakarlık için, alnınızdan dökülen her damla ter, kalbinizden gelen o muhteşem sevgi ve merhamet için biz de teşekkürümüzü küçük bir hediye ile dile getirmek istedik. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Kaynak: AA