Pınar Kaynak cinayetinin tutukluları güvenlik nedeniyle farklı illere nakledildi
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Pınar Kaynak cinayetinin tutukluları güvenlik nedeniyle farklı illere nakledildi

Pınar Kaynak cinayetinin tutukluları güvenlik nedeniyle farklı illere nakledildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüpheliler bulundukları cezaevinden farklı illerdeki cezaevlerine nakledildiler.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüpheliler bulundukları cezaevinden farklı illerdeki cezaevlerine nakledildiler.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini mayıs ayında aydınlatmış, Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle Mustafa G.'den alınan örneklerin uyuştuğunu tespit etmiş ve Mustafa G. ile birlikte Necati P.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alınan Mustafa G. ve Necati P., çelik yelek giydirilerek yüksek güvenlik altında Trabzon Adliyesi'ne sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Yargılanmalarına henüz başlanmayan tutuklu sanıklar, güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi. Trabzon'da tutuklu bulunan Mustafa G. Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na, Necati P. ise Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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