Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi en iyi 5'ine seçildi
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Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi en iyi 5'ine seçildi

Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi en iyi 5'ine seçildi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Raymar Morgan'ın da yer aldığı en iyi 5 isim içinde C.J. Harris (Hapoel Unet-Credit Holon), Kasey Shepherd (Nizhny Novgorod), Bonzie Colson (SIG Strasbourg) ve Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife) de yer aldı.

En iyi ikinci 5 ise Dylan Ennis (Casademont Zaragoza), Darius Thompson (Happy Casa Brindisi), Jasiel Rivero (Hereda San Pablo Burgos), Omar Prewitt (ERA Nymburk) ve Michale Kyser'den (VEF Riga) oluştu.

Nizhny Novgorod Başantrenörü Zoran Lukic en iyi antrenör, Cholet takımından Yoan Maoundou da en iyi genç oyuncu seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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