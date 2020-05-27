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Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncularından Onuralp Bitim, gelecek sezon NBA draftına katılmayı planladığını belirterek, "Kariyerim boyunca NBA hedefim her zaman mevcut olacak onun dışında ise Avrupa'da kaldığım sürece kariyerimi bir EuroLeague takımında...

Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor
27.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:09

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncularından Onuralp Bitim, gelecek sezon NBA draftına katılmayı planladığını belirterek, "Kariyerim boyunca NBA hedefim her zaman mevcut olacak onun dışında ise Avrupa'da kaldığım sürece kariyerimi bir EuroLeague takımında devam ettirmek isterim." dedi.

Onuralp Bitim, kulübün YouTube kanalında yayınlanan "5 Soru 5 Cevap" adlı programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma şansı bulduğunu, basketbol dışında bir şeyler yapmanın da kendisine iyi geldiğini ancak sahada olmayı özlediğini belirtti.

Anne ve babasının basketbolcu olmasının kendisine kariyerinde bir avantaj veya dezavantaj oluşturmadığını kaydeden Onuralp Bitim, "İlk A takıma çıktığımda çocukken babamın arkadaşı olarak tanıştığım ağabeylerimle aynı sahada olmak benim için garip olmuştu." ifadelerini kullandı.

Onuralp Bitim, bu sezon hem kendisi için hem de takım anlamında çok iyi gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın olmasaydı FIBA Europe Cup'ı kesinlikle kazanmıştık. BSL'de ise ligi ilk iki sırada bitirip final oynayacağımızı düşünüyordum. Pınar Karşıyaka'nın bu sezon büyük hedeflerine giden yolda önemli takımlara karşı oynayacağı maçlarda kendimi gösterebileceğimi düşünüyordum. Bu sezon için mutluyum ama sezonun oynanmayan, en heyecanlı en keyifli kısmı kaçtığı için de üzgünüm ancak dediğim gibi yaşım genç. Önümüzdeki sezon NBA draftlarına katılmayı planlıyorum. Kariyerim boyunca NBA hedefim her zaman mevcut olacak onun dışında ise Avrupa'da kaldığım sürece kariyerimi bir Avrupa Ligi takımında devam ettirmek isterim. EuroLeague'de adından söz ettiren Türk oyunculardan bir tanesi olmak isterim."

Kaynak: AA

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