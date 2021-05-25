Pınar Karşıyakalı Morgan'a Monaco talip
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Pınar Karşıyakalı Morgan'a Monaco talip

Pınar Karşıyakalı Morgan'a Monaco talip
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kalan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları henüz sezon bitmeden transferde gözde oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kalan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları henüz sezon bitmeden transferde gözde oldu. Rusya'nın Unics Kazan takımından sezon başında transfer olduğu Karşıyaka'da ligde 15.4 sayı, 7.1 ribaundla maç başına en çok sayı atan ve en fazla ribaund alan basketbolcu olan, Şampiyonlar Ligi'nde verimlilik sıralamasında zirveye çıkıp, yılın 5'ine seçilen Raymar Morgan'a Fransa Ligi ekibi Monaco talip oldu. Bu sezon Eurocup'ı kazanıp THY Euroleague'de mücadele etme hakkı kazanan Monaco'nun teklifinin çok ciddi olduğu, 32 yaşındaki ABD'li pivotun yeni sezonda tercihini büyük oranda bu takımdan yana kullanacağı öğrenildi. Karşıyaka'yla sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden Morgan'ın kontratında 35 bin Dolar karşılığı iki taraflı çıkış hakkı bulunuyor. Sezon içinde CSKA Moskova da Morgan'ı istemişti.


Pınar Karşıyakalı Morgan'a Monaco talip
Pınar Karşıyakalı Morgan'a Monaco talip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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