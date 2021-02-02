Pınar Karşıyakalı Morgan'a CSKA Moskova talip
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Pınar Karşıyakalı Morgan'a CSKA Moskova talip

02.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:05
Pınar Karşıyakalı Morgan'a CSKA Moskova talip

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka'nın yabancı yıldızları transferde gözde.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka'nın yabancı yıldızları transferde gözde. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ligde 15.7 sayı, 7.5 ribaund ortalamalarıyla takımın istatistik lideri olan Raymar Morgan'a THY EuroLeague devi CSKA Moskova talip oldu. CSKA'nın Rusya'da geçen sezon da Unics Kazan forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot için Karşıyaka'yla temas kurduğu ancak yeşil-kırmızılıların lig ve Avrupa'daki zirve yarışındaki kritik dönemde yıldızını bırakmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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