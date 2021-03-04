Pınar Karşıyaka zirvede başladı
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Pınar Karşıyaka zirvede başladı

04.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:21
Pınar Karşıyaka zirvede başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki ilk maçta Avrupa'daki Türk derbisinde Tofaş'ı evinde M'Baye'nin 25 sayılık performansıyla 78-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, grupta ilk haftayı lider tamamladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki ilk maçta Avrupa'daki Türk derbisinde Tofaş'ı evinde M'Baye'nin 25 sayılık performansıyla 78-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, grupta ilk haftayı lider tamamladı. Grubun diğer maçında Hapoel Holon, Happy Casa Brindisi'yi 87-85 mağlup etti. Çift devreli maçlar sonucu grupta ilk 2 sırayı elde edecek takımlar şampiyonluk yolunda 8'li Final'e kalacak. Pınar Karşıyaka, grupta haftaya İtalya'da Brindisi'ye konuk olacak. 

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet alıp yalnız Brose Bamberg'e 2 kez yenilen Kaf-Kaf, geçen sezon koronavirüs pandemisi yüzünden ıskaladığı Avrupa kupasını kulübe getirme yolunda ilk hedefini 8'li Final olarak belirledi. Tofaş maçını değerlendiren Antrenör Ufuk Sarıca, "Bizim için harika bir başlangıç ve galibiyet oldu. Sert ve iyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk çeyrekte savunmada bazı hatalar yaptık ama daha sonra bunu düzelttik. Belki hücumda iyi değildik ama savunma yaptık. Oyuncularımı tebrik ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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