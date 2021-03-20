Pınar Karşıyaka zirve sınavında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka zirve sınavında

20.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:00
Pınar Karşıyaka zirve sınavında

ING Basketbol Süper Lig ve Avrupa'da son 2 yılda Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yeniden müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Pınar Karşıyaka yarın ligde lider Anadolu Efes'i ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Lig ve Avrupa'da son 2 yılda Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yeniden müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Pınar Karşıyaka yarın ligde lider Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki haftanın maçı saat 17.30'da başlayacak. Ligde son 16 maçın 15'ini kazanarak kendi rekorunu kıran Karşıyaka, 24 haftada 20 galibiyetle aylardır ikinci sırada yer alıyor. Lig ve 2019'da final oynadığı EuroLeague'de yine şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Anadolu Efes, 24 maçta 23 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğunda oturuyor. İki formda takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 74-61 Anadolu Efes kazandı. Pınar Karşıyaka, rakibini geçen sezon ağırladığı karşılaşmayı uzatmada son saniyede 82-80 kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip bu kez kazanan taraf olup hem ikinci sıradaki yerini perçinlemeyi hem de liderle farkı eritmeyi istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Çağatay Ulusoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka zirve sınavında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:02:39. #1.14#
title