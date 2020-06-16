Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, oyuncuları Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, oyuncuları Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlamaları kapsamında oyuncular Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile ikişer yıllık anlaşma yapıldı. Oyuncular için, kulüp yöneticilerinin katılacağı bir imza töreni de düzenleneceği bildirildi. Kaynak: AA