Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesini uzattı
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Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesini uzattı

Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma ile 1 yıl daha. Oyuncumuzla yeni sezonda, yeni başarılara." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
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