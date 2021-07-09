Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma ile 1 yıl daha. Oyuncumuzla yeni sezonda, yeni başarılara." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz