Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi hazırlık maçı iptal edildi

ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Pınar Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin yarın oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Pınar Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin yarın oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanması planlanan müsabakanın iki takımın karşılıklı isteğiyle yapılmamasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sezon hazırlıklarına devam eden Pınar Karşıyaka önümüzdeki hafta Karadağ'a giderek 3 Eylül Cuma günü Buducnost VOLI, bir gün sonra da Studentski Centar'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz