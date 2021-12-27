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Pınar Karşıyaka yine erteleme bekleyecek

Pınar Karşıyaka yine erteleme bekleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın oynanması gereken ve Pınar Karşıyaka'nın Play-In etabındaki rakibinin belirlenmesi açısından önem taşıyan Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem maçı yine ertelendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın oynanması gereken ve Pınar Karşıyaka'nın Play-In etabındaki rakibinin belirlenmesi açısından önem taşıyan Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem maçı yine ertelendi. Ev sahibi İspanyol ekibinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle 22 Aralık'tan ilk etapta 28 Aralık'a ertelenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı henüz belirlenmedi. Grup lideri olarak adını son 16'ya yazdıran Manresa'da 7 oyuncunun koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Grupta maçların tamamlanamaması nedeniyle 4 Ocak olarak planlanan Play-In etabında da tarih değişikliğine gidilmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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