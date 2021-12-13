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Pınar Karşıyaka'yı yerliler taşıdı

Pınar Karşıyaka'yı yerliler taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Tofaş'ı deplasmanda büyük çekişmeye sahne olan maçta 71-69 yenen Pınar Karşıyaka, 12 haftada 9 galibiyete ulaşıp üçüncü sıradaki yerini pekiştirirken yerli oyuncularından büyük katkı aldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Tofaş'ı deplasmanda büyük çekişmeye sahne olan maçta 71-69 yenen Pınar Karşıyaka, 12 haftada 9 galibiyete ulaşıp üçüncü sıradaki yerini pekiştirirken yerli oyuncularından büyük katkı aldı. Semih Erden'in ameliyat olduğu, dizinde sakatlık bulunan Roll'un da ameliyat olup takımdan uzun süre ayrı kalacağı yeşil-kırmızılılarda yine dizinde ödem bulunan Blackmon forma giyemezken, M'Baye de maç içinde sakatlandı. Sahada 3 yabancısı kalan Karşıyaka, Can Korkmaz'ın 11, Berkan'ın 10, Yunus'un 8 sayılık katkısıyla kazanmayı başardı.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı Hapoel Jerusalem mağlubiyetiyle gruptan çıkma şansını riske atan Kaf-Kaf, ligde eksik de olsa kazanıp moral tazeledi. Önemli eksikleri olan günde güçlü bir rakibi deplasmanda yenmenin gururunu yaşadıklarını belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Semih'in tedavisi devam ediyor. Roll ameliyat olup 2.5 ay sahalardan ayrı kalacak. Blackmon'u dizindeki ödem nedeniyle kadroya alamadık. Maçın içinde M'Baye'nin talihsiz sakatlığı oldu. Eksik olduğumuz günde maçın sonunda iyi savunma yaparak çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.Son 4 lig maçını 3 galibiyetle geçen Kaf-Kaf, haftaya Türk Telekom'u konuk edecek.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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