Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı

10.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:05
Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na Tofaş'ı evinde yenerek lider başladıktan sonra İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını 83-79 kaybeden Pınar Karşıyaka'yı isabetsiz şut yüzdesi yaktı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na Tofaş'ı evinde yenerek lider başladıktan sonra İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını 83-79 kaybeden Pınar Karşıyaka'yı isabetsiz şut yüzdesi yaktı. Sezonun en az yüzdeli şut isabetiyle oynayan Kaf-Kaf ilk 14 üçlük denemesinde basket bulamadı. Maç boyunca 25'te 5'le yüzde 20 üç sayılık isabetiyle oynayan Karşıyaka, serbest atışlarda ise yüzde 42 isabet sağlayabildi. Grupta İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Tofaş'ı Bursa'da 93-81 yenerek  2'de 2 yaparken, Karşıyaka ve Brindisi'nin birer galibeyeti bulunuyor. 

Temsilcimiz 8'li Final yolunda aldığı mağlubiyeti haftaya liderliğe yükselen Hapoel Holon'la deplasmanda oynayacağı kritik maçta telafi etmeye çalışacak. Maça çok geç ısınabildiklerini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Dış atışlardaki yüzdesizliğimiz ilk yarıyı geride götürmemize sebep oldu. İkinci yarıya uzun bir beşle başlayarak oyundaki dengeyi kurduk ve öne geçmeyi başardık. Ancak üçüncü periyotta özellikle Sloven hakemin çaldığı ve çalmadığı düdüklerin etkisi aleyhimize dengeyi bozdu. Buna rağmen mücadeleyi ve maçı bırakmayan bir takım vardı sahada. Sonuçta bir lig oynuyoruz ve bu maçın İzmir'de telafisi var" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hakan Yılmaz Meghan Markle Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:19:01. #1.15#
title