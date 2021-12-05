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Pınar Karşıyaka yeniden Avrupa sahnesinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka yeniden Avrupa sahnesinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetle zirveden indikten sonra cuma günü Galatasaray NEF'i evinde mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i yeni bir başlangıç yapmak için ağırlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetle zirveden indikten sonra cuma günü Galatasaray NEF'i evinde mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i yeni bir başlangıç yapmak için ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Galatasaray maçını tribünden izleyen taraftarlara biletlerini ibraz etmeleri halinde gişede 10 TL indirim yapılacak. Karşıyaka'da ameliyat olan Semih Erden yine forma giyemeyecek.

Grupta ilk 2 maçını kazandıktan sonra İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya üst üste 2 kez yenilip liderlik şansını kaybeden Pınar Karşıyaka, 5'inci maçlar öncesi ikinci sırada yer alıyor. Lider bitirecek ekibin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı grupta ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise son 16 için Play-In turunda mücadele edecek. Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak Play-In turunda B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsüyle, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

İzmir ekibi, Hapoel ve Stal ile oynayacağı son iki maçı kazanıp grupta ikinci sırayı elde etmeye çalışacak.


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