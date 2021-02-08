Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde
ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka deplasmanını kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom önünde yeni seri başlatmaya çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka deplasmanını kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom önünde yeni seri başlatmaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde 20 haftada 16 galibiyetle ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında Telekom'a deplasmanda 81-61 yenilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı