Pınar Karşıyaka yarı final serisinde
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Pınar Karşıyaka yarı final serisinde

Pınar Karşıyaka yarı final serisinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u seride 2-1'le eleyerek Play-Off'ta adını 6 yıl sonra yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın rakibi Fenerbahçe Beko'yla ilk maçını oynayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u seride 2-1'le eleyerek Play-Off'ta adını 6 yıl sonra yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın rakibi Fenerbahçe Beko'yla ilk maçını oynayacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyet alan tarafın finalist olup Anadolu Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşılaşacağı seride ikinci maç 22 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul'da oynanacak. Ligde normal sezonu 2'nci basamağı elde eden Fenerbahçe'nin gerisinde 3'üncü sırada tamamlayıp seriye saha dezavantajıyla başlayan Kaf-Kaf, rakibini 24 Mayıs Pazartesi İzmir'de ağırlayacak. 

Bu sezon aylarca puan tablosunda Fenerbahçe'nin önünde 2'nci basamakta yer alan Karşıyaka, rakibini evindeki ilk maçta 83-79 yendi. Karşıyaka'nın, Basketbol Federasyonu'nun erteleme talebini reddetmesi üzerine protesto edip gençlerle çıktığı İstanbul'daki rövanş ise 117-59 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. En son ligde şampiyon olduğu 2015 yılında yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, o sezon yarı finalde Fenerbahçe, finalde ise Anadolu Efes'i saha dezavantajına rağmen geçerek kupaya uzanmıştı. Kaf-Kaf'ı 6 yıl sonra yine yarı finale taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca, İstanbul'daki maçlardan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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