Pınar Karşıyaka yarı final için son maçta
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Pınar Karşıyaka yarı final için son maçta

Pınar Karşıyaka yarı final için son maçta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki ikinci maçta Türk Telekom'a deplasmanda 76-70 yenilerek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan Pınar Karşıyaka, yarın rakibiyle yarı final mücadelesinde son sınava çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki ikinci maçta Türk Telekom'a deplasmanda 76-70 yenilerek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan Pınar Karşıyaka, yarın rakibiyle yarı final mücadelesinde son sınava çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak serinin 3'üncü ve son maçı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf adını yarı finale yazdırıp, Darüşşafaka Tekfen'i 2-0'la eleyen Fenerbahçe Beko'yla final yolunda eşleşecek.

Rusya'daki FIBA Şampiyonlar Ligi finallerinden döndükten sonra serinin ilk maçını 82-79 kazanarak avantaj yakalayan ancak Ankara'da yıldızlarının tutuk kaldığı rövanşta serinin eşitlenmesine engel olamayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, yarı finale evlerinde çıkmak istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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