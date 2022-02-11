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Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Gaziantep Basketbol'u yenen Pınar Karşıyaka, yarın Semt77 Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Gaziantep Basketbol'u yenen Pınar Karşıyaka, yarın Semt77 Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek. Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndan oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Konuk Karşıyaka'da Semih, Blackmon ve Roll sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başantrenör Ufuk Sarıca, Yalova deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alıp evlerine döneceklerini söyledi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yalovaspor, Karşıyaka, Spor, Haberler

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