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Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor

FIBA tarafından tüm dünyayı korku içinde bırakan koronavirüsü salgını nedeniyle sezon sonuna kadar tamamen durdurulan Europe Cup'ta üst üste 13 galibiyetlik seriyle yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, maç fazlasıyla liderliği sürdürdüğü ING Basketbol Süper Ligi'nde de art arda 8'inci...

15.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:46
Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor

FIBA tarafından tüm dünyayı korku içinde bırakan koronavirüsü salgını nedeniyle sezon sonuna kadar tamamen durdurulan Europe Cup'ta üst üste 13 galibiyetlik seriyle yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, maç fazlasıyla liderliği sürdürdüğü ING Basketbol Süper Ligi'nde de art arda 8'inci galibiyetini Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanında 79-74'lük skorla aldı. 3 yıl sonra Play-Off oynamayı şimdiden garantileyen Karşıyaka, sarı-kırmızılı rakibini bu sezon hem evinde hem de İstanbul'da yenmeyi başardı. Liderlik koltuğunu koruyan İzmir ekibi, 8 sezon sonra üst üste 8 galibiyetlik seri yakaladı. 

Son olarak 2011-12'de ligde art arda çıktığı 8 maçı kazanan Karşıyaka, 2004-05 sezonunda ise 10 galibiyetlik seriye imza atmıştı. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğu Eurocup'taki belirsizlik sonrası FIBA'nın vereceği nihai kararı beklemeye başlarken ligde 23 haftada 20 galibiyetle yoluna devam eden Karşıyaka, ligde şampiyonluğa ulaştığı 2014-15 sezonunda normal sezonda 30 haftada aldığı 19 galibiyeti de şimdiden sollamayı başardı. Galatasaray maçı salgın kabusu nedeniyle seyircisiz oynanırken Antrenör Ufuk Sarıca, her iki takımda oyuncuların maça tedirgin çıktığını ancak kazanmayı bildiklerini söyledi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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