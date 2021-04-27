Pınar Karşıyaka'ya müjdeli haber
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Pınar Karşıyaka'ya müjdeli haber

Pınar Karşıyaka'ya müjdeli haber
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon içinde ikinci kez takım içindeki koronavirüs salgınıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'ya virüse yakalanan isimlerden müjdeli haber geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon içinde ikinci kez takım içindeki koronavirüs salgınıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'ya virüse yakalanan isimlerden müjdeli haber geldi. Kaf-Kaf'ta oyunculardan M'Baye, Onuralp, yardımcı antrenörler Engin Gençoğlu ve Arda Demirbağ'ın ardından Genel Menajer Selim Çınar ve Antrenör Ufuk Sarıca'nın da testleri negatife döndü. Çınar ve Sarıca'nın izolasyon süreçleri de tamamlandı.

Takımdaki vakalar nedeniyle OGM Ormanspor ve Beşiktaş maçları ertelenen Kaf-Kaf, 10 Nisan'daki Galatasaray randevusundan sonra parkeye çıkamadı. Yoğun periyoda girecek Karşıyaka, 20 günlük aradan sonra 30 Nisan Cuma günü Ormanspor deplasmanına çıkacak. Yine erteleme sınavında 2 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk ederek ligde normal sezonu tamamlayacak İzmir temsilcisi, 5 Mayıs Çarşamba ise Avrupa'da kupa hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Rusya'da Çek temsilcisi Nymburk'un rakibi olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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