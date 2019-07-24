Pınar Karşıyaka'ya İsveçli rakip
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup Eleme Turu'ndaki rakibi İsveç'in Kfum Boras Basket takımı oldu.
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup Eleme Turu'ndaki rakibi İsveç'in Kfum Boras Basket takımı oldu. Kurada seri başı olan Karşıyaka rakibiyle ilk maçını 2 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 9 Ekim'de evinde oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip İsveç temsilcisini elemesi durumunda FIBA Europe Cup'a doğrudan katılan 12 ekibe dahil olacak 5 takımdan biri olacak. 15 kulüp de Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme maçları sonrası organizasyona katılacak. Kaf-Kaf, geçen sezon aynı organizasyonda çeyrek final oynamıştı.
Kaynak: DHA
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