Pınar Karşıyaka'ya Galatasaray faturası

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, geçen hafta evinde Galatasaray NEF'le oynadığı maç sonrası Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan toplam 47 bin 500 TL ceza aldı. Rakibini uzun süre sonra ilk kez seyircili bir maçta ağırlayan Kaf-Kaf, bu sezon ikinci kez tekrarlanan seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 25 bin TL, eylemin müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması sureti ile iki anons yapılmasına neden olması nedeniyle 7 bin 500 TL, seyirci olayları nedeniyle de 15 bin TL'yle cezalandırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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