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Pınar Karşıyaka'ya FIBA şoku

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'nin yarı finale kaldığı FIBA Europe Cup'ta sezonu koronavirüs salgınıyla tamamen iptal etti.

Pınar Karşıyaka'ya FIBA şoku
16.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:13

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'nin yarı finale kaldığı FIBA Europe Cup'ta sezonu koronavirüs salgınıyla tamamen iptal etti. Organizasyonu daha önce dünyayı saran pandemi nedeniyle 12 Mart'ta durdurup ardından sezonun kalan kısmının yeni sezon öncesi oynanacağını duyuran FIBA, dün yaptığı toplantıda iptal kararı verdi. Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda THY Euroleague ve ULEB Eurocup gibi FIBA Europe Cup, Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının da bu sezonluk şampiyon ilan etmeden sonlandırılması kararlaştırıldı. FIBA ayrıca yeni sezonun ne zaman başlayacağı, maçların salgın nedeniyle seyircili olup olmayacağı gibi ihtimalleri de değerlendirdi. Europe Cup'ta bu sezon kupanın en büyük favorisi olup üst üste 13, 15 maçta 14 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, ilk etapta yeni sezon öncesine kaydırılan Final Four organizasyonunu düzenlemeye talip olmuştu. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar, eylül ayı sonunda planlanan organizasyonu seyircili olarak düzenlemek için FIBA nezdinde girişim yapmış, kulüp önceki gün Final Four'a ev sahipliği için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Daha önce de 2013 yılında FIBA Eurochallenge Cup'ta final oynayıp kupayı 1 sayıyla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, tarihinin en iddialı kadrosuyla ikinci kez Avrupa'da kupaya yaklaşmışken bu kez de koronavirüs salgınına takıldı.


Kaynak: DHA

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