Pınar Karşıyaka'ya FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için 5 farklı galibiyet gerekiyor
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Happy Casa Brindisi'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Happy Casa Brindisi'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.
İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.
Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.
İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.
Grupta son maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1.
|Hapoel Unet-Credit Holon
|5
|4
|1
|401
|393
|9
|2.
|Happy Casa Brindisi
|5
|3
|2
|415
|394
|8
|3.
|Pınar Karşıyaka
|5
|2
|3
|384
|383
|7
|4.
|TOFAŞ
|5
|1
|4
|388
|78
|6
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz