Pınar Karşıyaka'ya erteleme

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın İstanbul'da oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka müsabakası ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Karşıyaka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "14'üncü haftada Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağımız karşılaşma ev sahibi takımdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın oynanacağı tarih Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır" ifadelerini yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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