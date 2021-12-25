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Pınar Karşıyaka'ya erteleme

Pınar Karşıyaka'ya erteleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın İstanbul'da oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın İstanbul'da oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka müsabakası ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Karşıyaka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "14'üncü haftada Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağımız karşılaşma ev sahibi takımdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın oynanacağı tarih Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır" ifadelerini yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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