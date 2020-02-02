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Pınar Karşıyaka'ya durmak yok

RUSYA yolculuğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra Bursaspor'u 76-71 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Pınar Karşıyaka için yoğun maç takvimi devam edecek.

02.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:36
Pınar Karşıyaka'ya durmak yok

RUSYA yolculuğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra 'u 76-71 yenerek zirve mücadelesini sürdüren için yoğun maç takvimi devam edecek. Yeşil-kırmızılı takım 5 Şubat Çarşamba günü liderliği garantilediği FIBA Europe Kupası'nda evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Kaf-Kaf, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Sigortam Net İTÜ sınavına çıkacak. Karşıyaka 12 Şubat Çarşamba günü ise Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda Ankara'da Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak.


Kaynak: DHA
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