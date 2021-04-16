Pınar Karşıyaka'ya Çek rakip
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Pınar Karşıyaka'ya Çek rakip

Pınar Karşıyaka'ya Çek rakip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalan Pınar Karşıyaka'nın çeyrek finaldeki rakibi Çekya'dan ERA Nymburk oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalan Pınar Karşıyaka'nın çeyrek finaldeki rakibi Çekya'dan ERA Nymburk oldu.

Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek finaller tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta yapılacak. Yeşil-kırmızılılar turu geçmesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod (Rusya) - Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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