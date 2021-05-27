Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan alkış
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Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan alkış

Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan alkış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenen Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı takımı kutladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenen Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı takımı kutladı. Bu sezon hem Avrupa'da hem ligde önemli bir performans ortaya koyduklarını belirten Büyükkarcı, "22 günde 11 maç yaparak inanılmaz bir seriye imza attık. Sakatlıklar, eksikler, seyahatler bizi zorlasa da son topa kadar mücadelemizi sürdürdük. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık, ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı finaline yükselip sezonu 3'üncü sırada tamamladık. Avrupa ve Türkiye'de söz sahibi olduğumuz gösterip adımızdan başarılarla söz ettirdik. Sponsorumuz Yaşar Holding başta olmak üzere Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, Genel Menajerimiz Selim Çınar'a, basketbolcularımıza, tüm kulüp çalışanlarımıza ve yüreğinin sürekli bizimle attığını bildiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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